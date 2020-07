Verstappen aast op revanche in Oostenrijk

Max Verstappen hoopt zich zondag op de Red Bull Ring te revancheren voor de teleurstellende race van een week eerder. De Nederlandse Formule 1-coureur moest toen al na elf rondes de strijd staken vanwege elektronische problemen met zijn Red Bull-bolide. Verstappen begint om 15.10 uur vanaf de tweede startplek aan de tweede race in een week tijd over de Red Bull Ring in Oostenrijk.

De 22-jarige coureur moest zaterdag in de kletsnatte kwalificatie alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. De wereldkampioen was in zijn Mercedes een klasse apart in de regen. Verstappen kwalificeerde zich vorige week als derde, maar schoof op naar de tweede startplek omdat Hamilton vlak voor de race een straf kreeg. De Nederlander lag op de tweede plek achter Valtteri Bottas toen hij de strijd moest staken vanwege een haperende bolide.

De Fin, teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, won de Grote Prijs van Oostenrijk. De WK-leider begint vanaf de vierde startplek aan de GP van Steiermark, die in tegenstelling tot de kwalificatie naar verwachting wel in droge en zonnige omstandigheden wordt verreden.