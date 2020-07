Verstappen: we waren te langzaam tegen Mercedes

Max Verstappen kon in de tweede race van het nieuwe Formule1-seizoen geen bedreiging vormen voor de twee Mercedessen. De Red Bull-coureur finishte als derde achter winnaar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. “Ik heb het geprobeerd, maar we waren iets te langzaam”, zei hij over het gevecht met Mercedes.

De Limburger lag het grootste deel van de race op de tweede plaats, op ruime achterstand van Hamilton. In de slotfase had hij echter in enkele bochten moeite met zijn wagen en gaf hij aan dat de banden niet meer zo goed waren. Bottas kwam toen snel dichterbij. “Toen Valtteri me voorbij kwam, heb ik het hem nog moeilijk gemaakt. Maar ik kon het niet voorkomen”, zei Verstappen. “We hebben nog werk te verrichten”, wees hij op het verschil met Mercedes.

De coureur gaf aan dat hij er alles uit had gehaald. “Het is ook niet dat ik het rustig aan doe, want ik kon aan het einde van de wedstrijd nog een vrije pitstop maken.” Ondanks de tweede pitstop kwam hij alsnog voor zijn teamgenoot Alexander Albon terug op de baan.

Verstappen noemde het duel met Bottas aan het einde “leuk”. “Hij was wat later gestopt en had dus ook betere banden. Het was in ieder geval een leuk gevecht, want de rest van de race was vrij saai. We hadden geen kans tegen Hamilton en tegen Mercedes in het geheel. De derde plaats was het maximaal haalbare.”

Volgens de Red Bull-coureur zal Mercedes over een week bij de Grote Prijs van Hongarije ook snel zijn. “Misschien kunnen we daar een beetje meer. We willen om de zege strijden, maar het is nu zoals het is.”