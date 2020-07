American footballclub Redskins gaat na naam ook logo aanpassen

American footballclub Washington Redskins krijgt niet alleen een andere naam, maar ook een ander logo. De Amerikaanse club heeft nu een roodgekleurd indianenhoofd met twee veren als logo. Begin deze maand kondigde de clubleiding al aan een andere naam te gaan verzinnen.

“We zijn daar serieus mee aan de slag gegaan”, staat in een verklaring. “Als onderdeel van dit proces willen we onze sponsoren, fans en de hele gemeenschap op de hoogte houden van onze gedachtes terwijl we verdergaan. We kondigen vandaag aan dat we de naam en het logo van de Redskins gaan aanpassen.”

De naam Redskins (roodhuiden) verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de Verenigde Staten beschouwd als kwetsend. De club werd in 1932 opgericht als de Braves, maar een jaar later al omgedoopt tot de Redskins.