Honkballer Jansen na coronavirus terug bij LA Dodgers

Honkballer Kenley Jansen heeft ook te maken gehad met het coronavirus. De pitcher van Los Angeles Dodgers en international van Oranje raakte zo’n drie weken geleden besmet. Zijn zoontje liep het virus op en kort daarna testte de hele familie Jansen positief. De geboren Antilliaan is nu weer hersteld en sloot zondag aan bij zijn teamgenoten.

De Dodgers zijn zich aan het voorbereiden op de start van het seizoen, dat als gevolg van de coronacrisis zo’n vier maanden later begint dan gepland. Ze spelen volgende week donderdag, op ‘Opening Day’ in de Major League, tegen San Francisco Giants.

Een aantal honkballers uit de MLB slaat dit seizoen over, uit angst om besmet te raken. Jansen wil wel gewoon in actie komen, hoewel hij in het verleden een paar keer te maken had met hartproblemen. “Ik houd van deze sport, ik wil honkballen voor de supporters. Niet alleen voor de fans van de Dodgers, maar voor alle honkbalfans over de hele wereld. Zodat zij iets te zien hebben op tv.”

Jansen bereikte in 2017 en 2018 met LA Dodgers de World Series, maar daarin moest de ploeg het afleggen tegen respectievelijk Houston Astros en Boston Red Sox. “We willen nu kampioen worden, daar ligt onze focus op”, aldus de werper, die jaarlijks zo’n 15 miljoen euro verdient in LA.