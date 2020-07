Lakers zijn spelverdeler Rondo lang kwijt

Basketbalclub Los Angeles Lakers zal de competitie in de NBA hervatten zonder pointguard Rajon Rondo. De 34-jarige spelverdeler heeft tijdens een training zijn rechterduim gebroken en moet worden geopereerd. Naar verwachting staat hij zes tot acht weken aan de kant.

Rondo liep de blessure op op de tweede dag van de trainingen in Florida, waar de NBA eind juli achter gesloten deuren wordt hervat. Rondo kan wellicht nog een deel van het seizoen meebeleven wanneer de Lakers ver komen in de play-offs. Rondo’s rol zou groter worden nadat pointguard Avery Bradley uit angst voor het coronavirus was afgehaakt voor het restant van het seizoen. De Lakers hebben voor die rol ook JR Smith aangetrokken.

Op 30 juli gaat het seizoen voor de LA Lakers verder met een wedstrijd tegen stadgenoot Clippers.