Motorracende broers Márquez al weer uit elkaar bij Honda

De broers Marc en Alex Márquez gaan al weer uit elkaar bij het fabrieksteam van Honda. De Spaanse motorcoureurs vormen dit jaar een rijdersduo in de MotoGP, de koningsklasse waarin als gevolg van de coronacrisis dit jaar nog geen enkele race is gereden. Alex Márquez, de jongste van de twee en vorig jaar wereldkampioen in de Moto2, weet al voor zijn officiële debuut in de MotoGP voor Repsol Honda dat hij na dit seizoen weer moet vertrekken.

De 24-jarige Spanjaard stapt over naar het satellietteam LCR Honda, waar hij de Brit Cal Crutchlow vervangt. Het contract van Márquez bij het Japanse motorsportteam werd wel met twee jaar verlengd.

Marc Márquez, die al jarenlang de MotoGP domineert, krijgt met Pol Espargaro een andere landgenoot naast zich in 2021. De 29-jarige Espargaro ondertekende een contract voor twee jaar bij Repsol Honda. De wereldkampioen van 2013 in de Moto2 rijdt al sinds 2014 in de MotoGP, voor Yamaha en KTM. De Spanjaard wacht nog op zijn eerste overwinning in de koningsklasse.

Marc Márquez (27) heeft al acht wereldtitels in bezit, waarvan zes in de MotoGP. De Honda-kopman was in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019 de beste. Komend weekeinde begint in Jerez het seizoen in de MotoGP. De motorcoureurs zouden eigenlijk in maart in Qatar al gaan racen, maar vanwege het coronavirus ging dat niet door. In de Moto2 en Moto3 werd nog wel geracet in Qatar.