Na New York en Boston gaat ook in Chicago marathon niet door

De marathon van Chicago gaat dit jaar niet door. Organisatoren besloten maandag het evenement, dat gepland stond voor 11 oktober, vanwege het coronavirus af te gelasten.

“Als reactie op de aanhoudende bezorgdheid over de volksgezondheid als gevolg van de pandemie, hebben we moeten besluiten het evenement te annuleren”, aldus de organisatoren in een verklaring.

Vorige maand werd al besloten de marathon van New York, een van de meest prestigieuze marathons, niet door te laten gaan. Ook de marathon van Boston is geschrapt. Het is voor het eerst in de 124-jarige geschiedenis van die marathon dat de wedstrijd niet doorgaat.

De Verenigde Staten zijn zwaar getroffen door het coronavirus. Het land heeft de meeste sterfgevallen en besmettingen ter wereld.