Motorcoureur Dovizioso op tijd fit voor eerste WK-wedstrijd

Andrea Dovizioso is op tijd fit om komend weekeinde mee te doen aan de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de MotoGP-klasse, komend weekeinde in het Spaanse Jerez de la Frontera. De Italiaanse coureur van Ducati is op tijd hersteld van een blessure aan zijn linkersleutelbeen, die hij eind juni opliep tijdens een motorcrossrace in Noord-Italië.

“Andrea heeft vanmorgen medische controles ondergaan. Hij is fit verklaard en kan komend weekeinde racen”, meldt Ducati op Twitter.

Dovizioso eindigde de afgelopen drie WK-seizoenen steeds als tweede achter de Spanjaard Marc Márquez (Honda).

Het MotoGP-wereldkampioenschap is door de coronacrisis ingekort en begint met twee raceweekeinden in Jerez de la Frontera.