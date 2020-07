Snelwandelaarster González moet zwaardere dopingstraf vrezen

De Mexicaanse snelwandelaarster María Guadalupe González moet vrezen nog langer geschorst te worden dan de vier jaar die ze al niet mag lopen. González, winnares van zilver op de Spelen van Rio en wereldkampioene op de 20 kilometer een jaar later, verloor het beroep tegen de straf bij het sporttribunaal CAS. De internationale atletiekbond IAAF, tegenwoordig World Athletics, had de atlete in 2018 voor vier jaar geschorst na een positieve test op trenbolone, een verboden anabole steroïde.

De Athletics Integrity Unit (AIU) kwam dinsdag naar buiten met de uitspraak van het CAS, die de afwijzing van het beroep toelichtte met de verklaring dat de atlete niet kon bewijzen dat ze het verboden middel had binnengekregen bij het nuttigen van vlees in taco’s. Trenbolone wordt in sommige landen waaronder Mexico gebruikt in de veeteelt. Atleten die kunnen bewijzen dat ze het middel per ongeluk hebben binnengekregen kunnen hun straf ontlopen.

De 31-jarige González riskeert een zwaardere sanctie omdat ze volgens de AIU gefraudeerd heeft. Bij het CAS had ze namelijk verklaard dat ze in eerste instantie gelogen had tijdens de hoorzitting bij de IAAF en dat haar bewijslast onwaarheden bevatte.