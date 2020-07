Tennisster Bertens verliest in Berlijn ruim van Kvitova

Tennisster Kiki Bertens heeft in haar eerste wedstrijd na de coronapauze ruimschoots haar meerdere moeten erkennen in de Tsjechische Petra Kvitova. De Nederlandse topspeelster, die op de wereldranglijst de zevende plek inneemt, ging op het demonstratietoernooi in Berlijn in twee sets onderuit: 6-3 6-2. Het duel op het Duitse gras duurde amper 50 minuten.

Kvitova, de nummer 12 van het mondiale klassement, speelt woensdag in de finale tegen Jelina Svitolina. De Oekraïense versloeg Anastasija Sevastova uit Letland in twee sets: 7-6 (2) 6-3. Bertens speelt woensdag in het duel om de derde plek tegen Sevastova.

Bij de mannen gaat de finale in Berlijn tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Italiaan Matteo Berrettini.

Bertens kwam eind februari in Doha voor de laatste keer in actie. Ze verloor destijds in de derde ronde van de Chinese Zheng Saisai. Daarna kwam het tennisseizoen tot stilstand door de coronapandemie.

Bertens had in Berlijn voor de kwartfinales een vrije loting. Grasspecialiste Kvitova versloeg maandag de Duitse Andrea Petkovic in twee sets: 6-4 6-1.

Bertens, die in de aanloop naar het toernooi in Berlijn trainde met Kvitova, kwam stroef op gang. Binnen 23 minuten haalde de tweevoudig Wimbledonkampioene de eerste set binnen. Bertens begon daarna sterk aan de tweede set, maar een snelle voorsprong van 2-0 kon ze niet vasthouden. Daarna maakte ze opnieuw te veel fouten om de sterk spelende Kvitova van de winst af te houden.

Bij het invitatietoernooi in Berlijn wordt eerst een paar dagen op gras gespeeld. In het tweede deel van de week wordt er op hardcourt getennist. In het Steffi Graf Stadion zijn maximaal achthonderd bezoekers welkom.

De professionele tenniscircuits gaan in augustus weer van start. De vrouwen beginnen op 3 augustus met het WTA-toernooi van Palermo. Voor de mannen is de herstart anderhalve week later, in Washington.