Tennisster Clijsters weet weer wat winnen is

Tennisster Kim Clijsters weet weer hoe winnen voelt. De 37-jarige Belgische, bezig aan haar derde periode op de WTA Tour, boekte een overwinning op het World Team Tennis-evenement in White Sulphur Springs. Clijsters versloeg de Amerikaanse Bernarda Pera met 5-2 op het toernooi voor gemengde teams in West Virginia. Alle partijen gaan daar over één set, tot en met vijf punten.

De Belgische kondigde vorig jaar haar rentree op de tennisbaan aan. Ze wilde eigenlijk in januari op de Australian Open terugkeren, maar een knieblessure verhinderde dat. Clijsters deed daarna wel mee aan de toernooien van Dubai en Monterrey. Steeds verloor ze gelijk. Vanwege de coronacrisis werd het seizoen in maart stilgelegd.

De voormalige nummer 1 van de wereld tobt weliswaar met wat fysieke problemen, maar ze wil toch proberen terug te keren aan de top. “De motivatie is er nog steeds. Ik wil blijven gaan en ontdekken wat er nog in me zit”, zei Clijsters in mei. Ze hoopt volgende maand te kunnen meedoen aan de US Open, het grandslamtoernooi dat ze in 2009 kort na haar eerste rentree direct won. Een jaar later was ze voor de derde keer de beste in New York.