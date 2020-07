Van Vleuten kan regenboogtrui eindelijk weer showen

Annemiek van Vleuten staat volgende week pas voor de tweede keer aan de start van een koers in de regenboogtrui. De wereldkampioene won haar eerste wedstrijd van dit jaar, de Omloop Het Nieuwsblad, waarna het coronavirus het wielerseizoen stillegde. Volgende week hervat ze het seizoen met drie wedstrijden in Spaans Baskenland.

Van Vleuten (37) begint volgende week donderdag in de Emakumeen Nafarroako Klasikoa. “Ik ben blij dat er weer wat koersen zijn. Het gaat er mij om dat ik op 1 augustus goed ben in de Strade Bianche. Dat is mijn eerste echt belangrijke wedstrijd”, vertelt ze op de website van haar ploeg Mitchelton-Scott. Van Vleuten won de koers in Toscane vorig jaar. Het was de aanzet voor een bijzonder jaar, in Yorkshire afgesloten met het veroveren van de wereldtitel.

“In die drie wedstrijden in Baskenland kan ik het ritme weer oppikken. Het is mooi dat ze in die regio drie wedstrijden achter elkaar organiseren. Het maakt het interessant om ernaartoe te reizen. Het is goed om dan met die wedstrijden in de benen in de Strade Bianche te starten.”

Voor de rest van het jaar hoopt Van Vleuten op een mooi programma en kan ze in ieder geval tot het WK eind september haar trui nog regelmatig showen. “We moeten gewoon hopen dat de situatie rond corona niet verslechtert en dat we kunnen blijven koersen. Het is een uitdaging dit jaar om als renster flexibel met de situatie om te gaan.”