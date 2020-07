Zwembond organiseert internationale wedstrijd in Hengelo

De Nederlandse zwemmers kunnen eindelijk weer gaan racen. Zwembond KNZB organiseert komende maand in Hengelo een driedaags evenement, de Hengelo Long Course Challenge. Het wordt volgens de KNZB een “corona-proof” evenement, waar ook buitenlandse zwemmers aan kunnen meedoen. Er is ruimte voor honderd deelnemers om zich in te schrijven.

Ze moeten in de periode na 1 januari 2019 wel bepaalde tijden hebben gezwommen om te mogen meedoen. Prijzengeld valt er niet te verdienen in Hengelo, het kost de zwemmers zelfs 10 euro per onderdeel om zich in te schrijven. Het evenement, van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 augustus, vindt plaats in het Twentebad in Hengelo. Toeschouwers zijn daar niet welkom.

“Ik weet zeker dat we een goed georganiseerde, hoogwaardige en praktische wedstrijd zullen hebben zonder luxe, prijzengeld of showelementen”, zegt technisch directeur AndrĂ© Cats van de KNZB. “Een ‘basic’ wedstrijd, waarbij we allemaal kunnen genieten van pure sport. Dat is waar het in deze tijden om gaat. Alle zwemmers hebben een lastige tijd achter de rug. Geen trainingen en geen wedstrijden. Gelukkig zijn de omstandigheden in Nederland in positieve zin veranderd. Zwembaden zijn heropend, trainingen zijn weer mogelijk en wedstrijden zijn, onder strikte regels, toegestaan. Daarom nodigen wij Nederlandse en buitenlandse zwemmers met veel plezier uit om in Hengelo de eerste stap weer te zetten in het zwemmen van wedstrijden.”

De KNZB heeft voor het evenement goedkeuring gekregen van de internationale zwemfederatie FINA. De tijden die worden gezwommen, tellen dan ook mee voor de FINA-ranglijsten.