IOC onderzoekt opties voor veilige Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité blijft zich volledig inzetten om de Olympische Spelen in de zomer van 2021 in Tokio te laten doorgaan. “Er worden diverse scenario’s onderzocht waarmee we de veiligheid van de deelnemers kunnen garanderen”, zei IOC-voorzitter Thomas Bach na een vergadering van het uitvoerend comité. Vrijdag worden de IOC-leden bijgepraat tijdens het 136e congres.

Daar zullen het lokale organisatiecomité en de IOC-coördinatiecommissie hun bevindingen prijsgeven. Bach zei alvast van die laatste commissie goede dingen te hebben gehoord over de voortgang. Japan en het IOC besloten de Spelen van deze zomer met een jaar uit te stellen vanwege de coronacrisis. Sindsdien zijn de organisatoren bezig het mega-evenement – dat eigenlijk op 24 juli zou beginnen – te versoberen om de kosten onder controle te houden. Het uitstel kost sowieso enkele miljarden euro’s.

“We blijven ervan uit gaan volgende zomer Tokio 2020 alsnog te kunnen vieren”, vertelde Bach. “Net als voor het uitstel blijft de veiligheid van alle deelnemers de eerste prioriteit. We laten ons leiden door de adviezen van de WHO en aan de hand daarvan bestuderen we een aantal scenario’s. We kunnen nu moeilijk inschatten hoe de gezondheidssituatie over een jaar is.”

Spelen achter gesloten deuren noemde Bach “iets dat we liever niet willen”. De IOC-voorzitter meldde dat de nationale olympische bonden (NOC’s) en de internationale sportbonden nog eens een bijdrage van ruim 130 miljoen euro tegemoet kunnen zien voor alle gemaakte kosten vanwege het uitstel van de Spelen. Eerder verdeelde het IOC al iets meer dan de helft. Bach: “Deze nieuwe situatie vraagt om solidariteit. Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen.”