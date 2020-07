IOC stelt Jeugd Olympische Spelen met 4 jaar uit

De Jeugd Olympische Spelen, die in 2022 in Dakar zouden worden gehouden, zijn met vier jaar uitgesteld. Dat maakte Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, woensdag bekend na afloop van een vergadering van het uitvoerend comité van het IOC.

Het uitstel volgt op een voorstel van de president van Senegal, Macky Sall. De IOC-bestuurders konden zich vinden in een verplaatsing. “Dit geeft ons en de NOC’s wat ruimte onze activiteiten wat beter te spreiden. Die zijn niet alleen door het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio naar 2021 onder druk komen te staan”, verklaarde Bach. “Ook door het uitstel van tal van andere sporttoernooien en de operationele en financiële consequenties van de gezondheidscrisis.”

Het coronavirus leidde ertoe dat de Spelen in de Japanse hoofdstad pas volgende zomer kunnen worden gehouden. Met bijvoorbeeld ook de Winterspelen van 2022 in Peking werd het erg druk in een korte periode. Bach zei vertrouwen te hebben in de voortgang in Senegal, dat nu vier jaar extra heeft voor de organisatie van het eerste olympische evenement ooit op Afrikaanse bodem. Wel begreep hij de teleurstelling bij jonge sporters die over twee jaar in Dakar hadden willen deelnemen. “Ik hoop desondanks op begrip.”

Het besluit moet vrijdag nog wel door het congres van het IOC worden bekrachtigd.