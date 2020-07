Tennisster Bertens blijft door regen in Berlijn aan de kant

Tennisster Kiki Bertens heeft woensdag bij het demonstratietoernooi op gras in Berlijn vergeefs gewacht op droge weersomstandigheden. Doordat het lange tijd bleef regenen, werd haar partij tegen de Letse Anastasija Sevastova uiteindelijk afgelast. Het was een duel om de derde plaats. Beide speelsters hadden in de halve finales verloren.

Bertens kwam er dinsdag in haar duel met de Tsjechische grasspecialiste Petra Kvitova niet aan te pas. De nummer 7 van de wereldranglijst verloor binnen 50 minuten in twee sets: 6-3 6-2. Het was haar eerste officiƫle wedstrijd sinds eind februari in Doha. Daarna kwam het tennisseizoen tot stilstand door de coronapandemie.

Bertens hoopt deze week in Berlijn weer wat wedstrijdritme op te doen. Vrijdag doet ze ook mee aan een invitatietoernooi op hardcourt, dat op het voormalige vliegveld Tempelhof in een overdekte hangar wordt afgewerkt.