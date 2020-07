Belgische wielrenner Stuyven langer bij Trek

De Belgische wielrenner Jasper Stuyven rijdt ook de komende twee jaar voor Trek-Segafredo. De 28-jarige Stuyven heeft zijn contract verlengd tot eind 2022. De klassiekerspecialist komt al sinds 2014 uit voor Trek en is daarmee het langst verbonden aan de ploeg van kopman Bauke Mollema.

Stuyven won eind februari de Omloop Het Nieuwsblad. In 2016 was hij de beste in Kuurne-Brussel-Kuure. Een jaar eerder schreef hij een etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam.

“Ik voel me hier thuis, we hebben een geweldige groep renners en stafleden”, zegt de Belg. “We zijn bij Trek niet alleen collega’s, maar ook vrienden op en naast de fiets.” Stuyven begint het seizoen eind deze maand in de Ronde van Burgos. Hij gaat in de Tour de France voor een ritzege en zal daarnaast zijn kopmannen Mollema en Richie Porte assisteren. In oktober heeft hij onder meer Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma staan.