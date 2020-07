Engelse voetbalelftal ontvangt Wales op leeg Wembley

Het Engelse voetbalelftal keert in oktober terug op Wembley. De nationale ploeg speelt op donderdag 8 oktober voor het eerst dit jaar in de Londense voetbaltempel. Engeland ontvangt Wales voor een oefeninterland die in principe achter gesloten deuren plaatsvindt.

Zoals het er nu naar uitziet, is publiek vanwege de coronamaatregelen niet welkom op Wembley bij het duel tussen de twee Britse landen. Engeland begint het interlandjaar in september met twee uitwedstrijden in de Nations League, tegen IJsland (5 september) en Denemarken (8 september). De eerste thuiswedstrijd in het landentoernooi is op 11 oktober tegen Belgiƫ, eveneens op Wembley. Drie dagen later speelt de ploeg van bondscoach Gareth Southgate in Londen ook nog tegen Denemarken.

De week daarvoor brengt Engeland bij de vriendschappelijke ontmoeting met Wales hulde aan vier internationals van het gewonnen WK 1966 die in de afgelopen acht maanden overleden: Jack Charlton, Norman Hunter, Peter Bonetti en Martin Peters.