ESPN: Pérez moet wijken voor Vettel bij Racing Point in Formule 1

Sebastian Vettel krijgt volgend seizoen mogelijk toch een stoeltje in de Formule 1. De Duitse coureur is in gesprek met Racing Point, dat volgend seizoen verder gaat onder de naam Aston Martin.

Volgens ESPN Mexico is Sergio Pérez op de hoogte van de gesprekken van zijn team met de viervoudig wereldkampioen. De Mexicaan zou zelfs al op zoek zijn naar een andere renstal. Pérez is wel in het bezit van een contract dat pas in 2022 afloopt.

Vettel moet aan het einde van dit seizoen bij Ferrari plaatsmaken voor Carlos Sainz. Mercedes, Red Bull en Renault hebben geen plaats voor hem. “Mijn toekomst ligt open”, zei de 33-jarige Duitser woensdag. “Misschien race ik wel een jaartje niet.”

Lance Stroll is zeker van zijn stoeltje bij Aston Martin. Zijn rijke vader is mede-eigenaar van dat team.