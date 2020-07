Geïmproviseerde triatlonwedstrijd met toppers in Rotterdam

Zwemcentrum Rotterdam is op zaterdag 22 en zondag 23 augustus het decor van een geïmproviseerde triatlonwedstrijd met wereldtoppers. Onder anderen de tweevoudig Britse olympisch medaillewinnaar Jonathan Brownlee doet mee aan het evenement, waar de triatleten met elkaar de strijd aangaan in het zwembad, op een hometrainer en op een loopband.

De Super League Triatlon Rotterdam is een coronaproof topsportevenement. De race is gratis te volgen via een online-stream en om het nog aantrekkelijker te maken, worden statistieken van deelnemers virtueel weergegeven. Rachel Klamer is de Nederlandse blikvanger. Ook enkele atleten uit de Nederlandse eredivisie mogen deelnemen.

“Met dit evenement keren we eindelijk weer terug naar het racen na de lockdown”, zegt directeur Michael D’Hulst van de Super League Triatlon. “We zijn heel enthousiast over het nieuwe concept waarbij voor het eerst esports wordt toegepast in de triatlon.”

“De Super League Triatlon Rotterdam is het perfecte voorbeeld van hoe topsport en technologie elkaar kunnen versterken”, aldus Sven de Langen, de Rotterdamse wethouder van Sport. “Ik ben trots dat we dit met alle betrokken partijen in Rotterdam mogelijk kunnen maken. Het evenement is daarnaast een mooie aanvulling op het programma van onze Rotterdamse ‘Summer of Esports’.”