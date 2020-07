Motorcoureur Rossi (41) gaat voor 99 procent zeker door

De Italiaanse motorcoureur Valentino Rossi is al 41 jaar, maar hij weet vrijwel zeker hij ook volgend seizoen nog ‘gewoon’ in de MotoGP rijdt. De negenvoudig wereldkampioen vertrekt na dit seizoen bij het fabrieksteam van Yamaha. Hij voert gesprekken met Petronas Yamaha, het team van de Nederlandse manager Wilco Zeelenberg, over een dienstverband in 2021.

“Het is niet waar dat ik daar al heb getekend”, zei Rossi naar aanleiding van geruchten. “We praten met elkaar. Ik kan wel zeggen dat ik voor 99 procent zeker volgend seizoen weer van de partij ben.”

De mateloos populaire Rossi begint komend weekeinde in Jerez aan zijn laatste seizoen bij het fabrieksteam van Yamaha. De Italiaan wordt na dit jaar opgevolgd door de 21-jarige Fransman Fabio Quartararo, die nu nog voor het team van Zeelenberg rijdt.

Rossi veroverde vier van zijn negen wereldtitels op een Yamaha: in 2004, 2004, 2008 en 2009. Na twee tegenvallende jaren bij Ducati keerde ‘The Doctor’ in 2013 terug bij het team van de Japanse motorfabrikant. Hij eindigde nog drie keer als tweede in het WK van de MotoGP, maar zijn tiende wereldtitel pakken lukte steeds niet. Vorig seizoen werd Rossi zevende in het WK. De 89e en voorlopig laatste overwinning van de veteraan in de MotoGP was in 2017, in de TT van Assen.