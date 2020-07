Van der Poel van startlijst Roemeense etappekoers

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de hervatting van zijn seizoen op de weg uitgesteld. De 25-jarige alleskunner op de fiets zou volgende week met Alpecin-Fenix meedoen aan de Sibiu Cycling Tour. De Belgische ploeg is nu echter van de startlijst van de Roemeense etappekoers verdwenen.

Een woordvoerder van Alpecin-Fenix wil nog geen toelichting geven. De ploeg van Van der Poel komt later op de dag met een verklaring naar buiten.

Het was de bedoeling dat de Nederlander van 23 tot en met 26 juli in Roemenië zou rijden. Het aantal coronabesmettingen in het Oost-Europese land loopt sinds een tijdje echter weer wat harder op, waardoor het reisadvies van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken is veranderd. Roemenië valt momenteel onder code oranje, wat betekent dat er verhoogde waakzaamheid geldt.

Reizen naar het Oost-Europese land is toegestaan, maar indien de situatie verslechtert en Alpecin-Fenix daar al zou zijn, kan een quarantaine verplicht worden. In dat geval zou Van der Poel bijvoorbeeld de Strade Bianche, die op 1 augustus wordt verreden, missen.