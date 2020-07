Williams in 2021 weer met Russell en Latifi in Formule 1

George Russell en Nicholas Latifi vormen ook volgend jaar het rijdersduo van Williams in de Formule 1. Voorafgaand aan de derde race van dit seizoen, zondag in Hongarije, maakte de Britse renstal bekend dat beide coureurs in 2021 weer achter het stuur van de twee bolides zullen zitten.

“We kijken er naar uit om deze twee volgend jaar weer hun werk te zien doen met het team”, schreef Williams op Twitter bij een foto van Russell en Latifi.

De 22-jarige Russell is bezig aan zijn tweede jaar in de Formule 1. De Brit, die verbonden is aan Mercedes en ervaring mag opdoen bij Williams, wacht nog op zijn eerste WK-punten. Williams heeft de langzaamste auto van alle teams in de Formule 1, maar vorige week toonde Russell wel zijn kwaliteiten door in de kletsnatte kwalificatie voor de GP in Oostenrijk het tweede deel van de kwalificatie te halen. De 25-jarige Latifi debuteert dit jaar in de koningsklasse van de autosport. De Canadees eindigde ruim een week geleden bij de eerste race in Oostenrijk net buiten de punten (elfde).