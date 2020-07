Budgetten kandidaatsteden Winterspelen 2026 drastisch gedaald

De budgetten van de diverse bidprocedures voor de organisatie van de Olympische Winterspelen van 2026 zijn drastisch gedaald. Dat maakte voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité vrijdag bekend na het IOC-congres. De kandidaten voor 2026 gaven gemiddeld 5 miljoen dollar (circa 4,4 miljoen euro) uit aan hun wervingscampagnes.

Voor de Winterspelen van 2022 in Peking lag dat bedrag veel hoger: ongeveer 35 miljoen dollar per gegadigde. Volgens Bach is die sterke daling in de kosten een direct gevolg van de olympische hervormingsagenda 2020. “We kunnen geïnteresseerde landen nu met een flexibele en gezamenlijk aanpak helpen om de Winterspelen af te stemmen op hun ambities voor de langere termijn. Daardoor is het creëren van projecten voor de Olympische Spelen veel betaalbaarder en toegankelijker geworden.”

De Winterspelen van 2026 werden vorig jaar toegewezen aan Milaan en Cortina d’Ampezzo in Italië.