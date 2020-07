Formule 1 meldt eerste twee coronagevallen na seizoensstart

De relatief compacte Formule 1-karavaan is sinds de verlate start van het seizoen met de eerste twee coronagevallen geconfronteerd. De F1-organisatie en de internationale autosportfederatie FIA maakten vrijdag in Boedapest op de eerste trainingsdag van de Grote Prijs van Hongarije de twee positieve gevallen bekend.

Namen en/of functies van de betrokken personen werden niet genoemd. Zij zijn wel in isolatie gegaan, evenals de mensen met wie ze nauw in contact hebben gestaan.

De twee besmette personen waren volgens F1 en FIA vorige week bij de Grote Prijs van Steiermark in Spielberg in Oostenrijk niet aanwezig. Tussen vorige week vrijdag en afgelopen donderdag zijn bijna 5000 coronatesten in de ‘bubbel’ van de Formule 1 uitgevoerd.

Het seizoen in de Formule 1 ging begin deze maand van start met de Grote Prijs van Oostenrijk, eveneens op het circuit in Spielberg. Alle deelnemers, officials, monteurs en andere functionarissen op het circuit dienen te voldoen aan uitgebreide en strenge veiligheids- en gezondheidseisen. Publiek is vooralsnog niet welkom bij de races.

Vlak voordat het F1-seizoen in maart van start zou gaan, bleek iemand in de renstal van McLaren besmet met het coronavirus. Mede daardoor ging op het laatste moment de Grote Prijs van Australiƫ niet door.