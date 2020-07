IOC-voorzitter: nog geen details Spelen in onzekere coronacrisis

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité vindt het met meer dan een jaar te gaan tot de Spelen van Tokio te vroeg om te spreken over de onzekere situatie rondom het coronavirus. Het IOC en de organisatie werken aan verschillende scenario’s voor de Spelen en kijken ondertussen naar kostenbesparing.

De uitgestelde Spelen staan gepland voor 23 juli tot en met 8 augustus 2021, en Bach wil nu “geen speculaties aanwakkeren”. “Als alles goed gaat, zijn de Spelen wellicht de eerste globale bijeenkomst na de coronacrisis en een unieke mijlpaal voor de hele wereld”, zei hij.

Volgens de IOC-voorzitter doen de organisatie en het IOC er alles aan om de veiligheid en gezondheid van de Spelen te garanderen. Een speciale taskforce wint alle mogelijke adviezen in door samen te werken met betrokken partijen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. “Alles hangt af van de ontwikkelingen in de komende maanden”, zei Bach. “Het is nu veel te vroeg om conclusies te trekken. We vertrouwen op het advies dat we van de taskforce krijgen.”

Bach wilde daarom ook niet in detail ingaan op vragen over minder toeschouwers volgend jaar bij de sporten. “Dat is zeker niet wat we willen, maar je kunt de details nu niet invullen. Niemand weet hoe de wereld eruit zal zien in juli en augustus volgend jaar.”

Het IOC zal “de planning aanpassen aan wat er gevraagd wordt door de globale coronacrisis, en ondertussen de unieke geest en boodschap behouden, die hoort bij onze missie”, zei de voorzitter. De sport en de atleten zullen daarbij centraal blijven staan. Daarbij zal er op alle vlakken naar kostenbesparing worden gekeken. Het IOC spreekt daarbij van een ‘uitgeklede versie van de Spelen’. Details hiervoor komen echter pas over enkele maanden.