Mopperende Verstappen achtste in training Hongarije

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de achtste tijd neergezet. De Formule 1-coureur van Red Bull was bijna 1,5 seconde minder snel dan Lewis Hamilton, de wereldkampioen die in zijn Mercedes met 1.16,003 de beste tijd neerzette. De Brit was een fractie sneller dan zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas.

De twee Mercedes-coureurs reden ook de meeste rondes over de Hungaroring nabij Boedapest. Verstappen klaagde via de boordradio herhaaldelijk over de bestuurbaarheid van zijn bolide. Hij was ook boos op Nicholas Latifi, de Canadees die hem hinderde in de Williams. “Ben je blind of zo?”, zei de Nederlander.

Later op vrijdag volgt de tweede training, zaterdag is de kwalificatie. Verstappen veroverde vorig jaar op de Hungaroring voor het eerst in zijn carrière poleposition. Hij eindigde toen in de race als tweede, achter Lewis Hamilton.