Verstappen kan op eerste trainingen niet overtuigen in Hongarije

Max Verstappen heeft vrijdag nog niet lekker kunnen trainen voor de Grote Prijs van Hongarije op de Hungaroring nabij Boedapest. De Formule 1-coureur van Red Bull kwam in de eerste training niet verder dan een achtste plaats. Hij reed in de verregende tweede oefensessie maar één serieuze ronde en zette toen de zevende tijd neer.

Verstappen klaagde tijdens de eerste vrije training via de boordradio herhaaldelijk over de bestuurbaarheid van zijn bolide. Hij was ook boos op Nicholas Latifi, de Canadees die hem hinderde in de Williams. “Ben je blind of zo?”, zei de Nederlander.

Mercedes domineerde de eerste oefensessie. Wereldkampioen Lewis Hamilton was de snelste (1.16,003), vlak voor zijn Finse ploeggenoot Valtteri Bottas. Verstappen was bijna 1,5 seconde langzamer dan Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel was de snelste in de tweede vrije training (1.40,464). Hij was net iets sneller (0,272) dan Bottas. Verstappen moest tijdens zijn enige serieuze ronde ruim twee seconden toegeven op de Duitser van Ferrari. Alexander Albon (Red Bull) en Hamilton zetten in de tweede vrije training helemaal geen tijd neer.

Zaterdag worden de derde vrije training en kwalificatie voor de race van zondag verreden. Verstappen veroverde vorig jaar op de Hungaroring voor het eerst in zijn carrière poleposition. Hij eindigde toen in de race als tweede, achter Hamilton.

Verstappen nam vijftien punten mee uit Oostenrijk, waar de eerste twee GP’s van dit seizoen werden gehouden. Hij viel uit tijdens de openingsrace en werd vorige week derde, achter Hamilton en Bottas. De Fin heeft de leiding in de WK-stand met 43 punten, Hamilton volgt met 37.