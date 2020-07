Verstappen ontevreden over balans van zijn wagen

Max Verstappen was na de eerste trainingsdag op de Hungaroring in Hongarije ontevreden over de balans van zijn Red Bull. De F1-coureur noteerde de achtste tijd in de eerste training en was later op de middag zevende in de verregende tweede training.

“De eerste vrije training ging niet best”, zei Verstappen na afloop van de twee trainingen tegen Verstappen.com. “We hebben veel om naar te kijken en het is jammer dat de tweede vrije training nat was. Anders hadden we al wat kunnen aanpassen. We hebben nog veel werk te verzetten. We missen vooral de juiste balans.”

Verstappen houdt rekening met wisselvallig weer tijdens het hele weekend. “Het hele weekend lijkt het weer vergelijkbaar met vandaag te gaan worden. Er is voor elke dag wat regen voorspeld. Het is te vroeg om nu al een voorspelling te doen voor de rest van het weekend.”