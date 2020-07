Golfer Woods mag net verder in Memorial Tournament

De Amerikaanse golfer Tiger Woods heeft bij zijn eerste optreden in de PGA Tour na vijf maanden maar net kunnen voorkomen dat hij voortijdig naar huis kon. Na een ronde van 76 slagen (4 boven par) bezet hij na de tweede dag van het Memorial Tournament in Dublin (Ohio) de gedeelde 64e plaats. Hij had over twee ronden twaalf slagen meer nodig dan de twee leiders, de Amerikanen Ryan Palmer en Tony Finau.

Woods is recordhouder op de Memorial met vijf eindzeges. Hij miste de ‘cut’ in zijn voorgaande zeventien deelnames in Ohio nog nooit. Nu scheelde het één slag. “Het ging niet best”, verzuchtte Woods na zijn moeizame tweede rondgang, die een dubbele bogey, vijf bogeys en drie birdies telde. “Het was een beetje een worsteling. Ik had weer wat last van mijn rug. Dat begon al in de warming-up. Daardoor kon ik niet vrijuit bewegen. Het is wat het is. Het zal nog wel vaker gebeuren.”

Finau, die na een openingsronde van 66 slagen alleen de leiding had, kreeg na een tweede ronde van 69 slagen het gezelschap van Palmer, die een tweede ronde liep van 68 slagen. De 43-jarige Texaan, viervoudig PGA Tourwinnaar en Finau tellen een slag voorsprong op de Spanjaard Jon Rahm. Ook dit toernooi vindt, vanwege de coronacrisis, zonder publiek plaats.