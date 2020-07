Tennisster Kvitova bereikt ook tweede finale in Berlijn

Het tweede demonstratietoernooi in Berlijn krijgt bij de tennissters niet dezelfde finale als eerder in de week. De Tsjechische Petra Kvitova haalde wel opnieuw de eindstrijd. De Oekraïense Elina Svitolina, die vrijdag de uitgestelde finale van het eerste toernooi won, ging echter onderuit tegen Anastasija Sevastova uit Letland: 6-1 6-1.

Sevastova had vrijdag Kiki Bertens in twee sets verslagen op het hardcourt in de omgebouwde hangar van voormalig vliegveld Tempelhof in de Duitse hoofdstad. In de halve finale van het tweede demonstratietoernooi dat deze week in Berlijn werd gehouden, rekende de Letse nummer 43 van de wereldranglijst overtuigend af met Svitolina, die vijfde staat: 6-1 6-1.

Kvitova had een supertiebreak nodig tegen de Duitse Andrea Petkovic: 6-3 4-6 10-5. Tegen Sevastova speelt ze voor de tweede keer in drie dagen tijd een finale op de hardcourtbaan. De eerste finale tegen Svitolina had eigenlijk op gras in het Steffi Graf-stadion gespeeld moeten worden, maar door de regen werd die partij twee dagen uitgesteld en uiteindelijk naar de tennishal verplaatst.