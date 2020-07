Van Gerwen maakt geen misstap in eerste ronde World Matchplay

Darter Michael van Gerwen heeft bij het eerste grote toernooi na de lange coronapauze geen fouten gemaakt in de eerste ronde. De darter uit Noord-Brabant won in de eerste ronde van de World Matchplay met 10-7 van Brendan Dolan.

De World Matchplay die vanwege het coronavirus niet in Blackpool maar in Milton Keynes wordt gespeeld, is het eerste grote toernooi op de agenda. Vorige week werden vijf kleine eendaagse wedstrijden gespeeld in Milton Keynes.

Van Gerwen had het niet gemakkelijk tegen Dolan. ‘Mighty Mike’ liet de Noord-Ier twee keer terugkomen van een achterstand, eerst tot 5-5 en daarna tot 7-7 omdat hij zelf enkele kansen op de dubbels verzuimde te benutten. Van Gerwen won vervolgens drie legs op rij en bereikte toch de volgende ronde.

In de tweede ronde treft Van Gerwen de Australiƫr Simon Whitlock.