Verstappen zesde in derde vrije training

Max Verstappen heeft zaterdag bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de zesde tijd gerealiseerd. Met zijn 1.16,084 was hij ruim zes tienden minder snel dan Valtteri Bottas, de Fin van Mercedes. Bottas hield zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton net achter zich. De derde tijd kwam op naam van Sergio Pérez, de Mexicaan van het verrassend presterende Racing Point. Hij hield Charles Leclerc van Ferrari net achter zich.

Vrijdag, op de deels verregende eerste dag van de trainingen op de Hungaroring, had Verstappen eerst de achtste tijd laten noteren om in de tweede vrije training de zevende tijd te realiseren. Door de regen had de Red Bull-coureur toen maar één ronde serieus doorgereden. Lewis Hamilton, de snelste in de eerste vrije training, kwam vrijdagmiddag helemaal niet meer de baan op. Zaterdag spinde Verstappen een keer, zonder gevolgen.

Zaterdagmiddag om 15.00 uur wordt de kwalificatie verreden.