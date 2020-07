Verstappen zevende in kwalificatie voor GP van Hongarije

Max Verstappen begint zondag vanaf de tegenvallende zevende startplek aan de Grote Prijs van Hongarije. De Nederlandse coureur moest in de kwalificatie ruim 1,4 seconde toegeven op Lewis Hamilton, de wereldkampioen die in de Mercedes poleposition veroverde in 1.13,447. Verstappen veroverde vorig jaar op de Hungaroring voor het eerst poleposition in de Formule 1, maar hij worstelt nu al het hele weekeinde met de afstelling van zijn Red Bull-bolide.

De 22-jarige kopman van de Oostenrijkse renstal heeft op de startopstelling de coureurs van Mercedes (Hamilton en Valtteri Bottas), Racing Point (Lance Stroll en Sergio PĂ©rez) en Ferrari (Sebastian Vettel en Charles Leclerc) voor zich staan. Zijn Thaise teamgenoot Alexander Albon wist het laatste deel van de kwalificatie niet eens te halen. Albon begint zondag om 15.10 uur vanaf de dertiende plek aan de race.

De monteurs van Red Bull maakten in de nacht van vrijdag op zaterdag overuren om aan de auto’s te sleutelen. Ze hoopten zo een oplossing te vinden om het grote verschil met vooral Mercedes en Racing Point in de eerste trainingen te overbruggen. Verstappen kon in de kwalificatie echter de strijd niet aan. Hij moest zelfs nog even flink doortrappen om de eerste schifting door te komen. Verstappen stond vlak voor het verstrijken van de tijd op de vijftiende plaats en daarmee in de gevarenzone. Hij perste er echter nog een snel rondje uit, waardoor hij in ieder geval verder kon gaan.

“Ik heb nu weer te maken met onderstuur”, zei Verstappen tijdens het tweede deel van de kwalificatie over de boordradio. “Wat is er toch met de banden aan de hand?”

De Mercedessen waren oppermachtig, gevolgd door de roze bolides van Racing Point. “Onze auto is het hele weekeinde al heel sterk”, zei Stroll, de Canadees die zich als derde kwalificeerde.