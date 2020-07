Verstappen: zevende is heel teleurstellend

Op het circuit waar hij vorig jaar voor het eerst poleposition veroverde in de Formule 1, kwam Max Verstappen zaterdag in de kwalificatie niet verder dan de zevende plek. “Een heel teleurstellend resultaat”, zei Verstappen op de Hungaroring. “Het hele weekeinde gaat het al heel slecht. Ik heb geen balans en geen grip. En ja, dan sta je daar.”

Verstappen worstelde zich door de trainingen en kon in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije geen moment de strijd aan met de dominante Mercedessen. Hij moet zondag op de startopstelling niet alleen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor zich dulden, maar ook de coureurs van Racing Point en Ferrari.

“Zevende, dat is niet wat we willen. Maar we kunnen er niets aan veranderen”, aldus de coureur van Red Bull, wiens teamgenoot Alexander Albon niet eens het laatste deel van de kwalificatie wist te halen. “We hebben veel dingen geprobeerd, maar het blijkt nog niet echt te helpen. Ik moet het accepteren, iets wat heel lastig is. We gaan er morgen proberen het beste van te maken. Ik ga er alles aan doen om posities te winnen.”