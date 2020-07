Atleet Foppen loopt Nederlands record op ‘geheime’ 5 kilometer

Atleet Mike Foppen heeft in een ‘geheime’ wegloop in het Nijmeegse Goffertpark het Nederlands record op de 5 kilometer aangescherpt tot 13.31 minuten. Hij verbeterde de 13.46 van Kamiel Maase uit 1997. Noah Schutte noteerde 13.35 in de wedstrijd, die met opzet tot vlak voor de start op zondagochtend werd stilgehouden om te voorkomen dat er veel publiek op zou afkomen.

Foppen eindigde als tweede in de race, achter de Spanjaard Ouassim Oumaiz, die een Spaans record van 13.19 liep. Schutte passeerde als derde de meet, voor Benjamin de Haan (13.41). Maureen Koster won de race bij de vrouwen in 15.25, een dik persoonlijk record.

De 23-jarige Foppen heeft in coronatijd flinke progressie geboekt. Hij liep onlangs in een solorun al 13.41 en was toen ook al sneller dan het oude record van Maase, dat door een recente wijziging van de regels overigens al niet meer te boek stond als Nederlands record. “Er lag voor mij wel wat druk omdat het in Nijmegen is. Ik woon hier vijf minuten vandaan. Ik voelde druk om te presteren”, vertelde Foppen aan de Gelderlander. “Het is supermooi dat het dan zo allemaal loopt. Ik was niet echt bezig met dit record, tot vorige week. Toen liepen we hier hetzelfde rondje en toen liep ik eronder. Toen dacht ik: het zou wel heel mooi zijn als ik zo’n Nederlands record officieel op mijn naam kan krijgen.”