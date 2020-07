Eerste MotoGP-zege Quartararo, zware crash wereldkampioen Márquez

De Franse motorracer Fabio Quartararo heeft in de eerste race van dit seizoen in de MotoGP meteen zijn eerste zege ooit behaald in de koningsklasse van de motorsport. De coureur van Petronas Yamaha, het team van de Nederlandse manager Wilco Zeelenberg, was de snelste op het circuit van Jerez in de Grote Prijs van Spanje.

Quartararo startte van poleposition, maar hij kon die eerste plek niet vasthouden. Regerend wereldkampioen Marc Márquez was in de beginfase de sterkste en nam na enkele ronden de leiding. In zijn gretigheid snel afstand te nemen van de concurrentie, maakte de Spanjaard een fout en stuurde zijn Honda de grindbak in. Márquez zakte naar achteren in het veld, maar begon vervolgens aan een indrukwekkende inhaalrace.

Op drie ronden voor het einde lonkte zelfs de tweede plaats, maar hij maakte opnieuw een stuurfout en ging onderuit. Márquez werd van zijn motor afgeworpen en maakte een harde schuiver. Het leek erop dat hij letsel aan nek en arm heeft opgelopen.