Mislukte herstart motorracer Bendsneyder in Moto2

Motorracer Bo Bendsneyder heeft weinig lol beleefd aan de herstart van het wereldkampioenschap in de Moto2. De Rotterdammer crashte na zeven rondjes in de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Jerez en viel uit.

De Italiaan Luca Marini zegevierde in Jerez, waar de Moto2-rijders pas hun tweede race van het jaar afwerkten. Na de opening in maart in Qatar zorgde het coronavirus voor een lange onderbreking. Marini nam na een aantal ronden de leiding over de van Spanjaard Jorge Martin en wist de eerste positie vast te houden tot de finish. De Japanner Tetsuta Nagashima passeerde de meet als tweede.

Bendsneyder was in Qatar nog hoopvol als elfde gefinisht, maar in Jerez ontbeerde de Nederlander snelheid. Hij kwalificeerde zich als 22e voor de race en daarin ging het dus al snel mis. De uitvalbeurt betekent 0 punten voor het kampioenschap.