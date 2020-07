Mislukte pitstop verpest IndyCar-race Rinus ‘Veekay’

De Nederlandse autocoureur Rinus van Kalmthout heeft ook de tweede race van de IndyCars op de Iowa Speedway weinig geluk gehad. Een mislukte pitstop kostte hem zoveel tijd, dat een goede klassering niet meer mogelijk was. De Hoofddorper, die in de populaire Amerikaanse raceklasse rijdt onder de naam Rinus Veekay, eindigde op twee rondes achterstand als zeventiende.

Een dag eerder was ‘Veekay’ nog met de schrik vrijgekomen na een crash in de eerste race. De coureur uit het team van Ed Carpenter lag op koers voor een plek op het podium toen de Amerikaan Colton Herta hem van achteren aanreed. De bolide van Herta vloog over die van Van Kalmthout heen.

De winst in race twee op de oval van Iowa ging naar regerend IndyCarkampioen Josef Newgarden. De Amerikaan won vanaf poleposition en dat was een primeur; niet eerder wist een coureur een race op de Iowa Speedway vanaf de eerste startposititie ook te winnen.

De 19-jarige Van Kalmthout baalde stevig van de mislukte pitstop. “Ook al voelde mijn auto beduidend minder goed dan in race één, een plek in de top 10 was zeker mogelijk. Maar het ging mis bij de bandenwissel. Een van de wielen zat niet vast en bovendien hadden we problemen de motor weer te starten. Het kostte me ongeveer drie rondjes”, zei hij na afloop op de website van zijn team.