Verstappen ondanks crash in opwarmronde toch op podium Hongarije

Max Verstappen is in een bewogen Grote Prijs van Hongarije toch nog op het podium geëindigd. De Nederlandse Formule 1-coureur eindigde als tweede, achter de ongenaakbare winnaar Lewis Hamilton, maar voor zijn Finse plaaggeest Valtteri Bottas.

Heel even leek het erop dat de Limburger helemaal niet zou starten in de race op de Hungaroring. Verstappen maakte een stuurfout tijdens de opwarmronde en reed zijn bolide stuk in de vangrails. Met man en macht slaagden de monteurs van het team van Red Bull erin zijn kapotte auto binnen een kwartier te repareren.

Vervolgens kende de Limburger een ongedacht sterke start. Hij rukte op van de zevende naar de derde positie en lag na enkele ronden zelfs tweede. Die positie wist hij de rest van de race vast te houden, ook al kwam in de slotfase Bottas nog gevaarlijk dichtbij. De Fin, die een belabberde start kende en geleidelijk aan op stoom kwam, liep zienderogen in op de Nederlander, maar Verstappen verdedigde zijn positie bekwaam.