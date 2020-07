Verstappen na crash in opwarmronde toch van start in GP Hongarije

Max Verstappen is van start gegaan in de Grote Prijs van Hongarije. De Nederlander reed zijn bolide van Red Bull kapot in de vangrail tijdens de opwarmronde, maar de monteurs van zijn team slaagden erin net op tijd de auto te repareren. De auto kreeg een nieuwe voorvleugel en de stuurstang kon worden gemaakt.

Verstappen, die het hele weekeinde al veel problemen heeft met de bestuurbaarheid van de Red Bull, startte in de race vanaf de zevende plek. Niet alleen zijn team klaarde een huzarenstukje door binnen 20 minuten de auto alsnog rijklaar te krijgen, de coureur kende ook een ongedacht sterke start. Hij rukte in de eerste bochten op van de zevende naar de derde plaats.