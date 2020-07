Wereldkampioen Márquez breekt bovenarm in eerste race MotoGP

Regerend wereldkampioen Marc Márquez heeft zijn rechter bovenarm gebroken tijdens de Grote Prijs van Spanje, de eerste wedstrijd in de MotoGP van dit seizoen. De Spanjaard moet naar een ziekenhuis voor een operatie en zal daar 12 uur ter observatie blijven, zo meldt zijn ploeg Honda.

Márquez maakte drie ronden voor het einde een stuurfout en ging onderuit op het circuit van Jerez. Hij werd van zijn motor afgeworpen en maakte een harde schuiver. Márquez stuurde zijn motor eerder in de race al eens de grindbak in toen hij op kop reed.

De Fransman Fabio Quartararo greep de zege in Jerez. Hij vierde zijn eerste zege ooit in de koningsklasse van de motorsport. De coureur van Petronas Yamaha, het team van de Nederlandse manager Wilco Zeelenberg, was ook van poleposition gestart.