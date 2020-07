Bernal en Quintana met Colombiaanse sporters terug in Europa

De Colombiaanse wielrenners Egan Bernal en Nairo Quintana zijn terug op Europese bodem. Het vliegtuig met daarin zo’n 120 topsporters en hun begeleiders uit Colombia arriveerde maandagochtend op de luchthaven van Madrid. Als gevolg van de coronacrisis is het vliegverkeer van en naar Colombia zeer beperkt, maar Spanje maakte een uitzondering voor de speciale ‘sportersvlucht’.

Aan boord zaten niet alleen heel wat wielrenners, maar ook tweevoudig olympisch BMX-kampioene Mariana Pajón en voetbaltrainer Jorge Luis Pinto, de nieuwe bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.

Bernal, vorig jaar winnaar van de Tour de France, en klimmer Quintana keerden in maart terug naar Colombia nadat het wielerseizoen was stopgezet vanwege het coronavirus. Ze moesten in hun vaderland vanwege de lockdown geruime tijd binnen blijven. Sinds een paar weken mogen ze weer buiten trainen.

Alle Colombiaanse sporters zijn voor vertrek naar Madrid getest op het coronavirus. De wielrenners gaan zich nu in Europa voorbereiden op de Tour de France, die eind augustus in Nice begint. Quintana komt op 6 augustus al in actie. De kopman van Arkéa-Samsic, die in Madrid het vliegtuig uitstapte met twee mondkapjes op en in de aankomsthal ook nog een spatscherm voor op z’n hoofd kreeg, rijdt een eendagskoers naar de top van de Mont Ventoux.