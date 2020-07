Dafne Schippers voor eerste 200 meter naar Hongarije

Dafne Schippers heeft een atletiekwedstrijd in Hongarije uitgekozen voor haar eerste 200 meter buiten Nederland in dit seizoen. De tweevoudig wereldkampioene op deze sprintafstand doet op 19 augustus mee aan de Gyulai István Memorial in Szekesfehervar, een wedstrijd uit de World Continental Tour.

Schippers liep na de lange coranapauze pas één wedstrijd. Ze deed op 9 juli op Papendal mee aan de zogeheten Inspiration Games. Samen met Marije van Hunenstijn en Nadine Visser kwam ze uit op een alternatieve 3×100 meter estafette.

Op haar agenda staan nog twee wedstrijden in het buitenland. Op 6 september is dat een 100 meter op de Kamila Skolimowska Memorial in het Poolse Chorzow en op 8 september staat ze op de startlijst van een 150 meter tijdens de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava.