Darter Van der Voort verrast Chisnall op World Matchplay

Darter Vincent van der Voort heeft in de eerste ronde van de World Matchplay voor een verrassing gezorgd. De Nederlander wist de als tiende geplaatste Engelsman Dave Chisnall te verslaan. Van der Voort, de nummer 33 op de mondiale ranglijst, zegevierde met 10-6. Hij eindigde op een gemiddelde van 98.95 punten. Chisnall bleef steken op 94.20. Van der Voort won de laatste vijf legs op rij.

De World Matchplay wordt vanwege het coronavirus niet zoals gebruikelijk in Blackpool gespeeld, maar in Milton Keynes. Er is bij het eerste grote toernooi sinds de coronastop geen publiek aanwezig.

Later op de avond gooit Danny Noppert tegen de als derde geplaatste Welshman Gerwyn Price.

Michael van Gerwen komt dinsdag in de achtste finales tegen de Australiƫr Simon Whitlock uit. De als eerste geplaatste Brabander won het toernooi in 2015 en 2016. Titelhouder Rob Cross uit Engeland verloor al in de eerste ronde van de Duitser Gabriel Clemens.

De winnaar van de finale, die zondag wordt gespeeld, ontvangt een bedrag van circa 165.000 euro.