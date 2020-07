Marathon van Amsterdam weet nog van geen wijken

Vrijwel alle grote stadsmarathons wereldwijd zijn geschrapt wegens het coronavirus, maar de organisatie van de marathon van Amsterdam houdt vooralsnog stand. Ook nadat de marathons van Rotterdam en Eindhoven maandag werden afgeblazen, blijft de hardloopwedstrijd over de klassieke 42,195 kilometer door de hoofdstad op zondag 18 oktober op de kalender staan.

“Het besluit dat genomen is in Rotterdam en Eindhoven staat los van de keuzes die gemaakt worden voor Amsterdam”, zegt directeur Ron van der Jagt van het organiserende Le Champion. “Wij zijn in goed overleg met de gemeente over een aangepaste vorm van het evenement met een beperkt aantal deelnemers. We willen de marathon laten doorgaan op een veilige manier en dan snappen we dat we dit jaar niet 45.000 mensen door de stad kunnen laten hollen.”

Om de toestroom van publiek te voorkomen zijn onder meer de side-events in de Sporthallen Zuid, zoals de expo, de pasta party en diverse hospitality-programma‚Äôs, uit het marathonweekend geschrapt. “De komende weken gebruiken wij voor het concreet uitwerken van onze plannen. Dit doen we in nauw overleg met de betrokken diensten vanuit de gemeente. We verwachten medio augustus een plan te kunnen presenteren en dan moet de gemeente bepalen of het aan de richtlijnen voldoet.”