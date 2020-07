Teambaas Red Bull looft monteurs: werk van 1,5 uur in 20 minuten

De monteurs van het Formule 1-team van Red Bull klaarden zondag voor de start van de Grote Prijs van Hongarije binnen 20 minuten een klus waar normaal anderhalf uur voor staat. “Die jongens hebben echt geweldig werk verricht”, loofde teambaas Christian Horner zijn manschappen over de spoedreparatie aan de bolide van Max Verstapppen. “Max dankt zijn tweede plaats in de race echt aan de monteurs.”

De Limburger raakte tijdens de opwarmronde richting de startgrid de controle kwijt en belandde met zijn auto in de vangrail. De voorvleugel lag aan barrels. Verstappen dacht dat hij niet meer kon racen en wilde zijn voertuig al naar de pitstraat dirigeren, maar de teamleiding besloot anders. “Hij dacht dat het voorbij was, maar wij konden op de tv zien dat het voornamelijk ging om de duwstang en spoorstang en lieten hem naar de grid rijden.”

Wat daar gebeurde, hield ook Horner niet voor mogelijk. “Ze hebben in 20 minuten die auto gefikst. Werk waar normaal anderhalf uur voor staat. Het was nog net op tijd om te kunnen starten in de race. Ik zag het zweet van hun hoofden parelen. De monteurs hebben echt ongelooflijk werk verricht, want ze hadden het hele weekeinde al overuren gemaakt om allerlei problemen op te lossen en specifieke veranderingen door te voeren.”