Veldrijdster Worst geopereerd na val tijdens mountainbiken

Veldrijdster Annemarie Worst is geopereerd nadat ze zondag bij een val tijdens een mountainbikewedstrijd een schouderblessure had opgelopen. De 24-jarige wielrenster liet via Instagram weten dat ze geopereerd is. “Helaas heb ik mijn eerste grote blessure in mijn wielercarrière”, schreef ze bij een foto van haar in het ziekenhuisbed. “Nu is het tijd om te herstellen.”

Worst was ten val gekomen tijdens een mountainbikewedstrijd in het Zwitserse Leukerbad. Daarbij zijn enkele pezen afgescheurd die aan het schouderblad verbonden zijn, meldde ze aan de website Wielerflits.

De veldrijdster van Team 777 eindigde afgelopen winter als tweede op het WK veldrijden achter landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Ze greep dat seizoen wel voor het eerst in haar carrière de eindzege in de wereldbeker.