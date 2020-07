Rouwadvertentie van shorttrackploeg voor Van Ruijven

De Nederlandse shorttrackploeg heeft in enkele landelijke kranten een rouwadvertentie laten plaatsen voor Lara van Ruijven. De Westlandse overleed op 10 juli in een Frans ziekenhuis aan de gevolgen van een auto-immuunreactie, die tot ernstige complicaties leidde. “We gaan nu verder zonder jou, WorldChampion, toch reis jij voor altijd met ons mee”, staat in het bericht dat de rijders en stafleden uit de nationale trainingsselectie hebben gemaakt.

“Lieve Laar, wat gaan we je missen: jouw lach en geklets, jouw natuurlijke goedheid, de verwondering over het alledaagse, maar bovenal jouw positivisme en jouw warme arm om ons heen. Jouw aanwezigheid was zo vanzelfsprekend.” Het bericht bevat een hartje in panterprint, het handelsmerk van Van Ruijven. De Naaldwijkse werd vorig jaar wereldkampioene op de 500 meter. Met de Nederlandse aflossingsploeg veroverde ze brons op de Olympische Spelen van 2018.

Ook schaatsbond KNSB en hoofdsponsor Daikin hebben een rouwadvertentie geplaatst in landelijke kranten. “De schaatswereld mist haar nu al. Lara blijft voor altijd in onze harten”, staat in het bericht van de KNSB.