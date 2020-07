Toernooi Washington afgelast, start tennisseizoen later

De start van het tennisseizoen voor mannen is uitgesteld. Het toernooi in Washington, dat gepland stond van 14 tot en met 21 augustus, gaat niet door. De toernooiorganisatie vindt het vanwege het coronavirus nog niet verantwoord om te spelen. “Er zijn te veel onopgeloste externe problemen, waaronder internationale reisbeperkingen en verontrustende nieuwe cijfers”, aldus de toernooileiding.

De Cincinnati Masters en de US Open, later in augustus, gaan vooralsnog wel door. Beide evenementen zijn zonder publiek.

Het vrouwenseizoen begint 3 augustus in Palermo in Italiƫ.